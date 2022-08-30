رسميا.. "الأزهر" تسمح للطلاب بالتحويل للجامعات الحكومية والخاصة - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفتح جامعة الأزهر، السبت المقبل، باب التحويلات لطلاب النقل بين كليات القاهرة والأقاليم، للعام الجامعي 2022\2023، وحتى الـ 29 من الشهر نفسه.

وحصل "الخليج 365"، على ضوابط وشروط التحويلات بين الكليات، والتي أتاحت تحويل طلاب كليات القاهرة والأقاليم، للجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل مصر وخارجها.

وأكد القرار أنه يحق للطلاب المنتظمين والمنتسبين المقيدين بكليات جامعة الأزهر، التحويل إلى الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، بشرط التأكد من قبولهم بالجهة المحولين إليها، قبل سحب الملف، على أن يكون ذلك بوجود ولي الأمر.

وجاءت ضوابط وشروط التحويلات بين كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، على النحو التالي:

- يحق التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية.

- يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذي قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

كليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، يحق التحويل بينها شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

ونص القرار، على عدم قبول تحويلات طلاب وطالبات الفرق النهائية وقبل النهائية بين الكليات المناظرة.