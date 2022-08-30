مصرع عامل انهارت عليه أعمال حفر بيارة صرف صحي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار أعمال حفر عليه، أثناء عمله بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بمصرع عامل أثناء عمله في حفر بيارة صرف صحي انهارت عليه، بجوار كوبري السوق بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

انتقلت سيارة إسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع سعد شعبان زيدان، 39 عامًا، مقيم منطقة الترعة الصغيرة بمدينة ناصر، أسفل الحفر.

جرى انتشال جثة المتوفي ونقلها، إلى مستشفى ناصر العام، و إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.