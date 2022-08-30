بالصور- أسقف أسوان يشكر المحافظ على دعمه ترخيص إنشاء كنيسة الصداقة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمكتبه اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس.

وقدم نيافة الأنبا بيشوى شكره لمحافظ أسوان على دعمه المتواصل لدور العبادة وهو الذي تجسد في الترخيص لإنشاء كنيسة حى الصداقة الجديدة، والتى ستخدم حوالى 1500 أسرة مسيحية لأداء الصلوات والشعائر الدينية، بالإضافة إلى طقوس المناسبات المختلفة.

وأشاد بالنقلة الحضارية والتنموية التي تشهدها محافظة أسوان خلال المرحلة الحالية فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى والتأمين الصحى الشامل، بجانب مشروعات حياة كريمة وتحيا مصر ، وهو الذى يعكس الرؤية المستقبلية التى ستشهدها أسوان خلال الفترة القادمة.

وأعرب اللواء أشرف عطية عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم.

وأكد اهتمام المحافظة ببناء وتطوير وتحديث دور العبادة سواء كانت مساجد أو كنائس، لأن ذلك يخفف المعاناة عن المواطنين، كما أنه يحقق قيمة مضافة للمنطقة بشكل عام ، علاوة على أنه يساهم فى نشر مبادئ السماحة والإخاء والتعاون، ومحاربة الجهل والتخلف والتطرف.