بالصور- محافظ جنوب سيناء يشيد بمعدلات تنفيذ مشروعات شرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ استعدادًا لمؤتمر المناخ، خاصة مراحل العمل بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وقال المحافظ، إن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يعد صرح جديد ضمن المشروعات المقامة على أرض مدينة شرم الشيخ، ونموذج فريد لمبنى حكومي ذكي مصمم بأحدث التقنيات صديق للبيئة، ومن المقرر أن يجري الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل.

وأكد أن العمل يجري على قدم وساق بكافة المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها أعمال تطوير طريق السلام التي تتضمن رفع كفاءة وتوسعة الطرق، وأعمال زراعات، وزيادة المساحات الخضراء، وأحواض زهور، وإنشاء ميادين، وأعمال إنارة، وأعمال فنية وتجميل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، لتفقد ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وإزالة المعوقات قد تعيق التنفيذ، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة،

وأوضح المحافظ أنه جاري إنشاء ممشى سياحي بطول 6 كيلو متر، على جانبي الطريق، ويضم 82 محل تجاري، و 66 كشك بيع، ومسار للدراجات، وممشى بعرض يتراوح من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، إضافة إلى منطقة ترفيهية تتضمن شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة ألعاب أطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمالة، ومضاعفة ساعات العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادًا لمؤتمر قمة تغير المناخ.

كما وجه المحافظ بتوزيع زجاجات مياه مبردة ووجبات غذائية لكافة العمال بمواقع العمل بالمشروعات، لكونهم يعملون بجد ونشاط خلال ذروة الحرارة، للانتهاء من المشروعات طبقًا لمواعيدها المقررة.