للمرة الثانية في 9 شهور.. رفع رأسمال بنك القاهرة بقيمة 4 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن بنك مصر ضخ 4 مليارات جنيه زيادة في رأسمال بنك القاهرة في مارس 2022 ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضاف فايد، خلال بيان بشأن القوائم المالية المستقلة خلال النصف الأول من 2022 اليوم الثلاثاء، أن زيادة رأس المال استهدفت تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال.

وتتكرر بذلك زيادة رأسمال بنك القاهرة للمرة الثانية في نحو 9 شهور بعد ما ضخ بنك مصر 4.75 مليار جنيه في رأسمال بنك القاهرة في 11 يوليو 2021 ليرتفع إلى 10 مليارات جنيه وقتها بدلا من 5.25 مليار جنيه، بحسب ما كشف عنه بنك مصر في تقرير القوائم المالية المجمعة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وأوضح طارق فايد أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%.

كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.

وأضاف فايد أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتي القروض والودائع.

وأشار إلى استمرار البنك في تطبيق استراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وذلك انعكاساً لزيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، وفقا للبيان.