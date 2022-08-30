‬ محافظ جنوب سيناء يعلن الانتهاء من قاعدة البيانات الأساسية للمحافظة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قاعدة البيانات الأساسية، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وذلك فى إطار التحول الرقمي لمحافظة جنوب سيناء والسعي نحو إنشاء مرصد حضري للوقوف على معدلات الإنجاز فى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية من خلال المؤشرات الحضرية.

وقال المحافظ، إنه جرى الانتهاء من قاعدة البيانات الأساسية، والتوصل إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية على مستوى المحافظة، وخاصة مدن شرم الشيخ، طور سيناء، دهب، سانت كاترين .

وأكد المحافظ أنه جاري التوجه نحو استكمال مجموعة من المؤشرات الرئيسية الخاصة بمؤتمر المناخ "cop - 27 ".

وأوضح أنه جرى وضع خريطة سياحية لمدينة شرم الشيخ للاستفادة منها في الترويج السياحي للمدينة خاصة لمؤتمر المناخ .