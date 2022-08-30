قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بالكامل لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بيانًا حول قطع مياه الشرب اليوم الثلاثاء، عن مدينة إدفو بالكامل لمدة 12 ساعة.

وجاء نص البيان: أنه نظرا لإجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أعمال مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة إدفو، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف المقررة للشوارع والطرق، مما يترتب عليه قطع المياه عن مدينة إدفو، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا الأربعاء.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.