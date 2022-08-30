توفيق أوضاع 459 مشروعًا جديدًا بالمنيا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا أعمال اللجنة (336)، والخاصة بتذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع.

وعقد أبوزيد، اجتماعا بحضور المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومهندسي وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة، وناقش أوضاع المشروعات الصناعية الأقل من 25 حصان، و التجارية والغذائية، مشيراً الى أنه تم توفيق أوضاع 459 مشروع جديد، وإصدار شهادة التصنيف والمزايا لـ 1534 اخر، وجاري إعداد بوابة رقمية من تصميم مهندسي البنية المعلوماتية بالمحافظة، لتسجيل المشروعات بقاعدة بيانات جغرافية، وربطها بخريطة الأساس للحصول على الرقم القومي للمنشأة وتوفير لوحة مؤشرات لبيان الأعداد التي يتم تقنينها وأماكنها، والمتبقي من المستهدف تقنينه.

وأكد نائب المحافظ، أن تلك الإجراءات تساعد في إدخال المشروعات في إطار الاقتصاد الرسمي للدولة، وتوفير مزايا للمشروعات لدعمها، وزيادة حجم استثماراتها، ويرسم خريطة محلية للمحافظة، لتوزيع النشاط الاقتصادي، بما يوفر بيانات دقيقة لتخطيط الاحتياجات المستقبلية من مرافق وخدمات وطرق، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للتكتلات الاقتصادية القائمة، وزيادة استثماراتها وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة بها.