بغداد ساحة حرب... والصدر يدعو مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة

عقد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، مؤتمراً صحافياً في النجف اليوم الثلاثاء، اعتذر في بدايته للشعب العراقي الذي اعتبره «المتضرر الكبير مما يجري».

وقال الصدر «وطني بعد أن كان أسيراً للفساد أصبح الآن أسيراً للفساد والعنف»، وانتقد أحداث العنف الجارية في البلاد قائلاً «بئس الثورة التي تتحكم فيها الهاونات والصواريخ»، قبل أن يحيي القوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة لمواقفهم المشرفة.

وأوضح الصدر أن «أفراد الحشد الشعبي ليس لهم علاقة بالعنف عكس قياداتهم»، ووجه انتقادات لأنصاره قائلاً «أنا أتبرأ من عناصر التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من البرلمان خلال 60 دقيقة«، قبل أن يضيف «الدم العراقي حرام حرام حرام... والقاتل والمقتول في النار».

وختم زعيم التيار الصدري «ليس لدي علاقة بالسياسة ولن أتدخل فيها بعد الآن»، مشيراً إلى أنه «لو جرى حل الفصائل من قبل كما طالبنا مراراً لما وصلنا إلى المشهد الحالي».

وبدأ أنصار مقتدى الصدر بالانسحاب من المنطقة الخضراء بناء على طلبه (تلفزيون عراقي)

وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت داخل المجمع السكني، في وقت أفادت مصادر طبية محلية عن ارتفاع عدد قتلى المواجهات داخل المنطقة الخضراء إلى 30 من بينهم 23 من أنصار الزعيم مقتدى الصدر، فيما تجاوز عدد الجرحى الـ700 من ضمنهم أكثر من 100 عنصر أمني.