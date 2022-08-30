روسيا تتهم أوكرانيا بقصف جديد لمحطة زابوريجيا

30 أغسطس , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن السلطات التي عينتها روسيا في مدينة إنيرهودار الأوكرانية اتهمت قوات كييف اليوم الثلاثاء بقصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية مجدداً. وأضافت الوكالة نقلاً عن سلطات المدينة أن قذيفتين انفجرتا قرب مبنى لتخزين الوقود المستهلك بالمحطة. وتبادلت روسيا وأوكرانيا مراراً الاتهامات بمهاجمة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي من المقرر أن تزورها بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع.

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