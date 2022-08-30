شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: استضافة شرم الشيخ للمؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات للثقة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، بالاتفاقية الموقعة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولى للاتصالات، بشأن استضافة مصر للمؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات، خلال النصف الثانى من عام 2023 بمدينة شرم الشيخ.

وقال «منصور»، استضافة مصر لهذا الحدث العالمى بشرم الشيخ تأكيدا على الدور الريادى لمصر على المستوى الدولى فى مجال تنظيم الاتصالات، كما أنها تأتى تماشيًا مع رؤية الدولة بأن تصبح مصر مركزًا للفعاليات الدولية ونقطة التقاء لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية.

وتابع: «كما تاتى فى إطار اهتمام مصر بمد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما وأنه يعد من أبرز المحافل الدولية التى ينظمها الاتحاد الدولى للاتصالات من أجل فتح حوار عالمى يجمع منظمى الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التى تعنى قطاع الاتصالات».

ولفت إلى أن بشأن استضافة مصر للمؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات، يعد خطوة هامة وانعكاسًا لثقة المجتمع الدولى فى إمكانيات مصر لاستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الهامة، واستكمالًا لسلسلة الخطوات التى انتهجها الجهاز لتعزيز مركز مصر الدولى فى مجال تنظيم الاتصالات.

وأشار النائب أحمد نشأت منصور إلى أن المؤتمر العالمى لمنظمى الاتصالات، سوف يكون له تأثير مهم جدًا، خاصة فيما يتعلق بتبادل آراء الخبراء بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولي.