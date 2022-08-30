فنانون عرب وعراقيون يتفاعلون مع احداث العراق (صور)

وكان أول الفنانين العرب المتضامنين مع العراق، هي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي كتبت على تويتر: "الله يحفظ العراق وشعبه".كما غردت الفنانة العراقية رحمة رياض: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يومًا سلاما… حفظ الله العراق وشعبه العظيم".بدورها، كتبت الفنانة العراقية شذى حسون: "بردا وسلاما يا عراق".من جانبه، كتب الفنان العراقي حاتم العراقي: "اللهم اني استودعتك بلدي العزيز العراق وشعبنا الطيب الكريم".