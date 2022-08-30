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انت الان تتابع خبر فنانون عرب وعراقيون يتفاعلون مع احداث العراق (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تفاعل عدد من نجوم العالم العربي مع الاحداث الاليمة التي يشهدها العراق منذ يوم أمس، معبرين عن حزنهم وتضامنهم مع الشعب العراقي لتجاوز هذه المحنة الصعبة.
وكان أول الفنانين العرب المتضامنين مع العراق، هي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي كتبت على تويتر: "الله يحفظ العراق وشعبه".
كما غردت الفنانة العراقية رحمة رياض: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يومًا سلاما… حفظ الله العراق وشعبه العظيم".
بدورها، كتبت الفنانة العراقية شذى حسون: "بردا وسلاما يا عراق".
من جانبه، كتب الفنان العراقي حاتم العراقي: "اللهم اني استودعتك بلدي العزيز العراق وشعبنا الطيب الكريم".
كما غردت الفنانة العراقية رحمة رياض: "سلامٌ لأرضٍ خُلقت للسلام وما رأت يومًا سلاما… حفظ الله العراق وشعبه العظيم".
بدورها، كتبت الفنانة العراقية شذى حسون: "بردا وسلاما يا عراق".
من جانبه، كتب الفنان العراقي حاتم العراقي: "اللهم اني استودعتك بلدي العزيز العراق وشعبنا الطيب الكريم".