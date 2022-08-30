على خلفية أحداث بغداد.. إيران تغلق حدودها البرية مع العراق

ونقلت وكالة "إرنا" شبه الرسمية الإيرانية عن نائب وزير الداخلية الايراني لشؤون الامن وانفاذ القانون مجيد ميراحمدي، قوله في أعقاب التطورات والاضطرابات وفرض حظر التجول في عدة مدن عراقية، فقد تم اغلاق الحدود البرية لجمهورية إيران الإسلامية والعراق حتى إشعار آخر.كما طالب من زوار العتبات المقدسة ومن يعتزم السفر الى العراق عدم الذهاب الى الحدود البرية، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن الأنباء والمعلومات الاضافية من قبل وزارة الداخلية.

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.