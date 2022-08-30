القضاء: الاتحادية لم تنظر بدعوى حل البرلمان لهذا السبب - عاجل

وذكر المجلس في بيان تلقته الخليج 365، ان "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية بالدعاوى المعروضة عليها".

واضاف ان "ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل ذلك العجلات والمواطنين اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر (أمس الاثنين).



بعدها، أعلنت المشتركة فرض حظر شامل للتجوال في عموم محافظات البلاد، بدءاً من الساعة السابعة مساءً الاثنين وإلى إشعار آخر.