فيديو مؤثر.. أب يتلقى مكالمة تخبره بوفاة ابنه خلال أحداث الخضراء

وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد صباح اليوم الثلاثاء.

وتسببت أزمة سياسية مطولة أعقبت انتخابات تشرين الأول، ببقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من عقود من الصراع.

