انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر.. أب يتلقى مكالمة تخبره بوفاة ابنه خلال أحداث الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تداولت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مؤثر لـ أب لحظة تلقيه مكالمة تخبره بوفاة ابنه خلال أحداث المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.
وتجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها لليوم الثاني على التوالي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد صباح اليوم الثلاثاء.
وتسببت أزمة سياسية مطولة أعقبت انتخابات تشرين الأول، ببقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من عقود من الصراع.
وتسببت أزمة سياسية مطولة أعقبت انتخابات تشرين الأول، ببقاء العراق بدون حكومة لأطول فترة متصلة على الإطلاق، كما أدت إلى اضطرابات جديدة بينما تكافح البلاد للتعافي من عقود من الصراع.