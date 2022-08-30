انت الان تتابع خبر عائلة العقيد عمار بانتظار جثمانه ولا تحرك من وزارة الدفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذووه يكشفون بان ابنهم مات "غرقا" ويناشدون بنقل جثمانه الى العراق.

بحادثة يكتنفها الغموض، العقيد الطيار عمار عاصي يلقى حتفه داخل الولايات المتحدة الامريكية، بدورة عسكرية انتهت بمصرعه غرقا دون معرفة الاسباب.



عشرة ايام مضت على الحادثة ولا وجود لتحرك حقيقي من وزارة الدفاع، هكذا تقول عائلة عمار التي تنتظر جثمانه ليوارى الثرى في بلاده.

ويذكر ان هذه الحادثة ليست هي الاولى من نوعها لضباط عراقيين لقوا حتفهم داخل الولايات المتحدة الامريكية، فيما لا تزال التحقيقات الاولية جارية من قبل الجانب الامريكي الذي لم يفصح هو الآخر عن تفاصيل تلك القضية المبهمة.