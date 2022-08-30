شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مبادئ قضائية تحدد مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية.. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " "لملايين المستثمرين.. يعنى إيه الضريبة على الأرباح الرأسمالية؟"، استعرض خلاله 6 مبادئ قضائية حددت المفهوم لرجال الأعمال، الأبرز "لا تفرض على ثمن الأصل المبيع بل على صافى الربح"، ومحكمتى القضاء الإدارى والنقض تتصديان للأمر، وإليكم التفاصيل كاملة:

لملايين المستثمرين.. يعنى إيه "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"؟.. 6 مبادئ قضائية حددت المفهوم لرجال الأعمال.. الأبرز لا تفرض على ثمن الأصل المبيع بل على "صافى الربح".. ومحكمتى القضاء الإدارى والنقض تتصديان للأمر



برلمـــــانى



