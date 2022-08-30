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6 مبادئ قضائية تحدد مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية.. عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " "لملايين المستثمرين.. يعنى إيه الضريبة على الأرباح الرأسمالية؟"، استعرض خلاله 6 مبادئ قضائية حددت المفهوم لرجال الأعمال، الأبرز "لا تفرض على ثمن الأصل المبيع بل على صافى الربح"، ومحكمتى القضاء الإدارى والنقض تتصديان للأمر، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

لملايين المستثمرين.. يعنى إيه "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"؟.. 6 مبادئ قضائية حددت المفهوم لرجال الأعمال.. الأبرز لا تفرض على ثمن الأصل المبيع بل على "صافى الربح".. ومحكمتى القضاء الإدارى والنقض تتصديان للأمر

 


                                         برلمـــــانى


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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