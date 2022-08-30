شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: cop 27 ركيزة استراتيجية لمستقبل الطاقة النظيفة بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والمعروف باسم الـ Cop 27 والذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل يمثل حدثا هاما ينبغي على مصر استغلاله بالشكل الأمثل فإلى جانب تحول مصر خلال السنوات الأخيرة وخطتها للتحول للطاقة النظيفة فمصر تعد واحدة من الدولة التي تتعاون وبشكل كامل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد.

وأضاف الجندى أن تمويل التكيف البيئى يجب أن يتزايد لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، موضحا أنه ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة مؤكدا أن هذا الأمر له عواقب كبيرة منها الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن تغير المناخ يؤثر على صحتنا وقدرتنا على زراعة الأغذية والسكن والسلامة والعمل، موضحا أنه في حالة التصدي لهذه الظاهرة بالشكل الأمثل سينعكس ذلك إيجابيا على الجميع، وستتحقق مناقع اقتصادية مع تحسين المعيشة وحماية البيئة، خاصة وأن تحويل أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، سيؤدى إلى تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.