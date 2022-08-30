تداول أسئلة من امتحانات "الأحياء والفلسفة والاستاتيكا" لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ منة الله عبدالرحمن:

تداولت صفحات الغش الالكتروني عبر تطبيق"تليجرام"، صور من أسئلة امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا، وزعموا أنها من المادة التي الذي يؤديها طلاب الدور الثاني بالثانوية، داخل اللجان حاليا.

من جانبها كشفت مصادر بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه جار التحقق من الأسئلة المتداولة وضبط المسؤل عن تصويرها من داخل اللجان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) في اداء امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 9 آلاف و611 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد ألفان و823 طالب و طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4 آلاف و745 طالب و طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، ويؤدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).