بالصور- غلق 27 محلا مخالفا بحي المناخ في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي المناخ بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور منصور بكري، حملة مكبرة، صباح اليوم الثلاثاء، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع 27 محل مخالف لشروط الترخيص، وللامتناع عن سداد المستحقات المتأخرة عليهم.

أشار رئيس الحي، خلال متابعته الحملة، إلى أنه سبق توجيه عدة إنذارات لهم ولأكثر من مرة للالتزام بشروط الترخيص، وسداد المستحقات المالية عليهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أنهم لم يلتزموا واستمروا في المخالفة.

وأوضح أنه شارك بالحملة إدارات: الحجز الإداري، والاشغالات، وإيرادات الإسكان، ونجحوا في غلق وتشميع 27 محل مخالف، واتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية ضدهم.