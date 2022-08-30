إجراء أول جراحة إزالة ورم عن طريق منظار المخ بمستشفى بني سويف الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي برئاسة الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفى، اليوم الثلاثاء، في إجراء أول جراحة دقيقة بالمنظار لطفل يعاني من ورم بالتجويف الثالث للمخ تسبب في انسداد لمسار السائل المخي.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنه جرى إجراء العملية الجراحية بدقة عن طريق منظار المخ، و أخذ عينات من الورم لتحديد نوع الورم، فضلا عن تركيب صمام مخي بريتوني بالمنظار، وخرج الطفل بحالة جيدة لاستكمال العلاج بقسم جراحة المخ والأعصاب.

وأضاف الدكتور وائل صقر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، أن المستشفى تسعى جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية، و تشغيل وحدة مناظير المخ بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة لإجراء كافة العمليات الجراحية، موجهاً الشكره للدكتور منصور حسن على دعمه للقسم وتزويده بكافة الإمكانيات لإجراء تلك العمليات.

وأكد أن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض ذوي الخبرة والكفاءة العالية، والذين يتميزون بدراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة .