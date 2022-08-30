ضبط شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة يديرها شقيقان، بالمنشاة جنوبي المحافظة، جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة مفادها إدارة كل من "حسن. ع" 25 عامًا عامل والسابق اتهامه في 3 قضايا ما بين "شروع في قتل وسلاح، سلاح ناري، أقراص مخدرة"، وشقيقه "هشام" 23 عامًا عامل يقيمان بندر المنشاة دائرة المركز والسابق اتهامه في قضية "سلاح ناري" ورشة ببندر المنشاة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها بمنزلهما متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

جرى ضبط المتحرى عنهما المذكوران، وبحوزتهما عدد 8 فرد روسي محلي الصنع، و6 جسم لسلاح ناري "طبنجة"، 100 طلقة مختلفة الأعيرة، و16 طلقة آلي، و24 طلقة خرطوش، و6 خزن طبنجات، وخزنتين بندقية خرطوش، و8 دبشك دبشك ينطوي لبنادق آلية، و3 دبشك لبنادق خرطوش، و16 إبرة ضرب نار، و3 صاروخ كهربائي، وشنيور، وماكينة جلي مواسير، و19 قطعة حديدية تستخدم في تصنيع الأسلحة، و11 ياي مختلف الأحجام، 11 قطعة خشبية لتصنيع دباشك الأسلحة محلية الصنع، و8 وجه بلاستيكي لمقابض الطبنجات، وحقيبة بها أدوات تصنيع الأسلحة "مفكات, مفاتيح, جواكيش، كماشات، مبارد، مناشير، اسطوانات، صواريخ, مسامير".

بمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترافا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية الغير مرخصة والاتجار فيها.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.