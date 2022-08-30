تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والكوسة بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وارتفعت أسعار كيلو الباذنجان البلدي والخيار البلدي بين 25 قرشا وجنيه.

بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4.5 و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الكنتالوب بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.