مسؤول بالأوقاف: الوفاء يقوي أواصر الأسرة ويحمي المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامي دين أخلاق ونبينا - صلى الله عليه وسلم - نبي الأخلاق ورسالة الإسلام هي الأخلاق، مؤكدا أن خلق الوفاء يقوي أواصر الأسرة ويحمي المجتمع، فالوفاء قيمة إسلامية عظيمة، ورصيد إنساني نبيل لمن يدرك قيمة التمسك بالخلق الحسن تمسكًا نابعًا مِن ثقافة سوية.

جاء ذلك في كلمة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي في الأسبوع الثقافي الرئيسي السادس، بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، تحت عنوان "خلق الوفاء".

وأضاف العيسوي أن الوفاء أدب رباني وسلوك إنساني فهو من صفات الله - عز وجل، مشيرا إلى أن الوفاء من أروع الصفات التي يتحلى بها المرء، وأنه من صفات المرسلين.

ولفت إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء، حتى مع أعدائه، مبينًا أنواع الوفاء، والتي تكون مع الله ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع النفس، ومع الناس أجمعين، مؤكدًا أن الوفاء بالحقوق والعهود والمواثيق أمر يحتمه الإسلام ولا يفرق في هذا الصدد بين المسلم وغير المسلم، فالأخلاق لا تتجزأ.