أفغانستان: حركة طالبان تبني جيشا وطنيا قوامه 150 ألف جندي

اسماعيل عبد الحي -

أفادت وكالة أنباء ((بختار)) الحكومية الأفغانية، أن حركة طالبان التي تدير البلاد قامت ببناء جيش وطني قوامه 150 ألف جندي، مشيرة إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.

ونقلت الوكالة عن القائم بأعمال وزير الدفاع مولوي محمد يعقوب مجاهد قوله إن "عدد الأفراد الحاليين في الجيش الوطني يبلغ 150 ألفا. وقد يرتفع العدد".

ووفقا للمسؤول العسكري الكبير، فإن الفرق الفنية بوزارة الدفاع قامت بإصلاح 60 مروحية معطوبة خلال العام الماضي.

وقال خبراء إن الحكومة الأفغانية السابقة، التي انهارت في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في أغسطس العام الماضي، كانت لديها قوة أمنية قوامها 350 ألف فرد، بما في ذلك جيش وطني قوامه 150 ألف فرد.