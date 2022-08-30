شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا متهم باستخدام السحر الأسود ضد مبابي ورد فعل مفاجئ من الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتواصل الأزمة التي نشبت في الساعات الماضية بين بول بوجبا وشقيقه ماتياس بوجبا والفضائح التي يقم شقيق النجم الفرنسي بنشرها عبر حساباته على موقع التواصل الإجتماعي والتي طالت مؤخرا زميله كيليان مبابي.

ِشقيق بوجبا يؤكد استخدام اللاعب السحر الأسود لإصابة مبابي

قام ماتياس بوجبا شقيق اللاعب بول بوجبا بنشر بعض الفضائح لشقيقه خلال الساعات الماضية ومنها قيام اللاعب باللجوء للسحر الأسود ضد زميله في منتخب فرنسيا كيليان مبابي لإلحاق به الأذى وهو الأمر الذي اثار الجدل في الساعات الماضية.

وتؤكد صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مبابي وعائلته قد علما بما حدث وبما قام بنشره شقيق بوجبا خلال الساعات الماضية وأنهم قاموا بمتابعة الأزمة بشكل كامل.

رد فعل مبابي على أزمة السحر الأسود وبوجبا

وتابعت الصحيفة بأن مبابي ينتظر التأكد من حقيقة ما حدث بالمقاطع المصورة والصور، وفي حالة تأكد قيام بوجبا بعمل سحر أسود له فسيرفض اللاعب المشاركة مع اللاعب في منتخب فرنسا.

ويتزامل الثنائي بول بوجبا وكيليان مبابي داخل منتخب فرنسا منذ 5 أعوام حققا خلالهم لقبي كأس العالم عام 2018 بروسيا ولقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

يذكر أن تلك الأزمة ستتسبب في مشكلة داخل المنتخب الفرنسي قبل مشوار الديوك في كأس العالم بقطر 2022 والذي سيقام في نهاية شهر نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يقع في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا.