شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. رئيس دولة الإمارات يوجه رسالة صوتية لأبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد.

عاجل.. رئيس دولة الإمارات يوجه رسالة صوتية لأبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد

وأكد في الكلمة التي أذيعت، الثلاثاء، في الإذاعات المدرسية في مختلف مدارس الدولة، ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس أبنائنا الطلبة.

وفيما يلي نص كلمة رئيس دولة الإمارات..

السلام عليكم..



عيالي.. أول شئ أبارك لكم العودة إلى مدارسكم.. وأبارك لجميع المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.. وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة في عام دراسي جديد.

عيالي.. بداية الحياة أحلام.. تكبر معنا.. ويكبر طموحنا بتحقيقها.. ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويُرسم فيها المستقبل..

فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة.. فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف.. عليكم يا عيالي.. بالتميز والإبداع والعزيمة.. حدِّدوا أهدافكم.. ولا تتوقفوا عن المحاولة.. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم.

وأقول لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات إن جهودكم مقدرة.. ورسالتكم عظيمة.. ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم.. والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة..

وعندما نتحدث عن التعليم.. ليس معناه المدرسة والمعلم والطالب فقط..

لكن التعليم منظومة متكاملة.. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة.. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم.. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته.. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة.. الله يوفقكم ويحفظكم.



أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضة الدولة وتقدم المجتمع.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على تويتر، قالفي تصريحاته سابقة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس/ آب من كل عام: "المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا.. بفضل الله دولة الإمارات من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة.. نبارك لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. ونقدر عطاءها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع".

ويشكل يوم المرأة الإماراتية فرصة للتعبير عن الاعتزاز الرسمي والشعبي بالإنجازات التي حققتها "ابنة الإمارات"، ومساهمتها المتميزة في النهضة الحضارية والمسيرة التنموية المستدامة للدولة.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام" وذلك بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا منها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

وتسلط المناسبة سنويا الضوء على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في المجالات كافة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها.

ووجَّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في وقت سابق بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى باكستان.

وتشهد عدة أقاليم في باكستان سيولا وفيضانات، أسفرت عن قتلى ومصابين وعمليات نزوح من هذه المناطق.



كما وجَّه رئيس دولة الإمارات بتقديم جميع الخدمات الإغاثية الإنسانية إلى النازحين من المناطق التي شهدت السيول والفيضانات، لتعزيز قدرتهم على التغلب على التحديات التي يواجهونها.

وتشمل المساعدات الإغاثية الإماراتية نحو 3 آلاف طن من الإمدادات الغذائية، فضلا عن أطنان من المستلزمات الطبية والدوائية وخيم لإيواء المتضررين.

كما تقدم الفرق الإغاثية الإماراتية أيضا جميع أنواع الدعم الإنساني إلى الكوادر والمؤسسات الباكستانية المعنية بجهود تأمين سلامة المتضررين واحتياجاتهم الغذائية والطبية واللوجستية.