شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مصر تبنى منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، الضوء على مساعى الدولة المصرية لفتح الباب أمام الاستثمار في الهيدروجين الأخضر فيما يتعلق بمصادر الطاقة، مؤكدا أنه في ظل سعى الحكومة لتنويع سلة مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، فهى تحاول فتح الباب للاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، والذي يعتبر مجالًا واعدًا في حالة تخطي التحديات المختلفة، حيث وقّعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية، وذلك بغرض بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أشارت الدراسة إلى أن قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة تبلغ 710 ملايين دولار، وتغطي 600 ألف متر مربع، وتستهدف الصفقة سوق التصدير وكمية صغيرة من السوق الداخلية، حيث تخطط الدولة المصرية لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2025، وذلك لخدمة قطاعات مختلفة يمكن تطويع مصدر الطاقة المستحدث بها، مثل قطاع النقل،كما صرحت الحكومة عقب توقيع مذكرة التفاهم، بأن الهدف النهائي هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا الخضراء.