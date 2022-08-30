أمطار و ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة لمدة 6 أيام مقبلة بداية من الثلاثاء 30 أغسطس وحتى الأحد 4 سبتمبر 2022.

وتوقعت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، :" هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتابعت: "يوم الثلاثاء 30 أغسطس هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة".