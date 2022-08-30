وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يدرسون وضع برنامج تدريب عسكري لأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - راغ-(د ب أ):

يلتقي وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ اليوم الثلاثاء لعقد محادثات تركز على إعداد برنامج تدريب عسكري للجنود الأوكرانيين.

وأعرب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الذي سيرأس المحادثات في الاجتماع غير الرسمي، في الآونة الأخيرة عن دعمه فكرة تدريب الجيش الأوكراني باعتبارها "منطقية" في حلقة بحث جامعية بإسبانيا .

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد طرحوا قبل ستة أشهر فكرة توفير تدريب عسكري للقوات الأوكرانية وسط نقاشات أوسع نطاقا بشأن المساعدات العسكرية أثناء المراحل المبكرة من الغزو الروسي.

وعاد المقترح ليطرح بقوة حاليا على جدول الأعمال، في ظل تولي جمهورية التشيك، الداعمة القوية لأوكرانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي توجه جدول أعمال سياسة التكتل علاوة على تغير الوضع على الأرض تماما.

وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يدعموا سياسيا وقف اتفاق لتسهيل حصول الروس على تأشيرات تم إبرامه في 2007 بسبب حرب أوكرانيا.