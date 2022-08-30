زعم توظيفها في البورصة.. تفاصيل سقوط مستريح كفر الشيخ في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشفت التحقيقات التي أجريت مع أحد رجال الأعمال بمدينة كفر الشيخ، متهم بالنصب، والاستيلاء على أموال المواطنين لتشغيلها في البورصة،عن كيفية سقوطه في قبضة رجال الأمن بالقاهرة خلال تواجده هناك.

تعود التفاصيل عندما تقدم كل من "امتثال.ن.إ.ا"، و"عمرو.ع.أ.م"، ببلاغ رسمي حمل رقم 2798 لسنة 2022 إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، ضد كل من "أحمد.م.ا"، وشقيقه "محمد"، و"سامح.م.ا"، متهمين إياهم بالنصب عليهم بتحصيل مبالغ مالية منهما نظير تشغيلها في أعمال البورصة.

ووفق ذلك تولى مهاب مجدي، وكيل بندر كفر الشيخ، التحقيقات في البلاغ، تحت إشراف المستشار عمرو أنور، رئيس النيابة، والمستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ، وتبين حصول المشكو في حقهم الثلاثة من الشاكية الأولى على مبلغ 350 الف جنيه، ومن الشاكي الثاني على مبلغ 430 ألف جنيه، بإجمالي 780 الف جنيه، نظير تشغيلها في أعمال البورصة.

وبناء عليه استدعى وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، المشكو في حقه الأول من محبسه لصدور قرار حبس بحقه على ذمة قضية أخرى تتعلق بالنصب، و بمواجهته ببلاغ الشاكيين أنكر حصوله منهما على أي مبالغ مالية، بينما كشفت تحريات المباحث صحة ما جاء بأقوال الشاكيين.

وأصدر وكيل النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد له في الموعد القانوني، على ذمة تلك القضية، وصدور قرار آخر بضبط وإحضار شقيقه المتهم الثاني "محمد.م.ا"، بشأن تلك القضية.

ولعبت الصدفة وحدها في القاء القبض على المشكو في حقه الثاني الصادر بحقه قرار الضبط والإحضار عندما كان متواجدًا بالتجمع الخامس بالقاهرة، واقتيد إلى قسم الشرطة بسبب مشكلة، وعند صرفه من القسم، ومن خلال مراجعة بياناته ثبت صدور قرار من نيابة بندر كفر الشيخ بضبطه، وإحضاره بشأن تلك القضية المتهم فيها مع شقيقه، وآخر.

وبعرضه على نيابة بندر كفر الشيخ أمر المستشار عمرو أنور، رئيس النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى له التجديد في الموعد القانوني، وذلك لاتهامه بالنصب، وتحصيله مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.