اختتام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة الله عبدالرحمن:

يختتم طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الثاني، اليوم الثلاثاء، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الأحياء، بإجمالي 9 آلاف و611 طالب/ طالبة.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد ألفان و823 طالب/ طالبة، كما سيؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 4 آلاف و745 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، فيما يؤدي طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وأدى أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بإجمالي 7 آلاف و697 طالب/ طالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 5 آلاف و313 طالب/ وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي 4 آلاف 350 طالب/ طالبة.

بينما أدى 8 طلاب من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وأدى طالب واحد شعبة الرياضات مادة مقاييس المفاهيم (الرياضة البحتة).

كما أدى 6 طلاب من المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع بشكل جيد ومن ضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.