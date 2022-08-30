ارتفاع الضحايا إلى 20 قتيلاً.. العراق: اشتباكات في المنطقة الخضراء ببغداد وتعطيل الدوام الرسمي

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المتواصلة وسط العاصمة بغداد، مساء الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، إلى عشرين قتيلاً وعشرات الإصابات، حسبما قالت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" الفضائية.

سقط هذا العدد من القتلى في اشتباكات مسلحة بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، في حين تداول نشطاء على منصات التواصل مقطع فيديو لجندي عراقي قالوا إنه قُتل في الاشتباكات الدائرة بالمنطقة الخضراء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تداول فيه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية، مساء الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، مقاطع فيديو لاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ولم يتضح بعدُ أطراف الاشتباك.

في حين قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن 7 قذائف هاون على الأقل سقطت مساء الإثنين في المنطقة الخضراء، التي تضم مقار حكومية وسفارات، ورصد مراسل الجزيرة وقوع ستة انفجارات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، ونقل عن شهود عيان سقوط قتلى وإصابات وسط المتظاهرين.

فيما قالت وكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني. وأضاف الكاظمي أنه وجّه بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء، مطالباً قوات الأمن بحماية المتظاهرين.

في سياق ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الإثنين 29 أغسطس/آب 2022، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بدأ إضراباً عن الطعام "حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

في الوقت نفسه أصدرت القيادة العسكرية العراقية قراراً بفرض حظر تجول في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة بالعراق إلى ضبط النفس، في بلد يبدو فيه أن المأزق السياسي الناتج من الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يأخذ منعطفاً جديداً.

فيما نشبت فوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي اعتزاله العمل السياسي؛ مما دفع مئات من أنصاره إلى اقتحام القصر الحكومي.

وتعمقت الأزمة بالعراق، الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021 التشريعية مع تدهور الوضع في وسط العاصمة العراقية، إثر اقتحام مئات من أنصار التيار الصدري مقر رئاسة الوزراء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، بعد إعلان مقتدى الصدر، أحد أهم الفاعلين في السياسة العراقية، بصورة مفاجئة، اعتزاله العمل السياسي بشكل "نهائي".

المصدر: وكالات + الجزيرة