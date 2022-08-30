الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي ويلمح إلى أن حياته مهددة

أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر (أ ف ب).

أعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وغلق كافة المؤسسات الخاصة بالتيار الصدري عدا المرقد والمتحف وهيئة التراث.

وأوضح الصدر على تويتر: «كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي»، وألمح الصدر في تغريدته إلى أن حياته قد تكون مهددة بسبب مشروعه الإصلاحي.

وفور شيوع الخبر توافد أنصار للتيار الصدري بالآلاف إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أفادت أنباء عن توجه عدد من أنصار التيار نحو مقر اعتصام أنصار «الإطار التنسيقي» المناوئ لمقتدى الصدر.

كما أعلن القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، المعروف بـ «وزير الصدر» إغلاق حسابه على تويتر بشكل رسمي.