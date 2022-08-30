شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأوكراني يخترق الدفاعات الروسية في عدة قطاعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال أوليكسي أريستوفيتش كبير مستشاري الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني اخترق الدفاعات الروسية في عدة قطاعات من خط المواجهة بالقرب من مدينة خيرسون في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه في الجنوب.

وأضاف أريستوفيتش في مقابلة بالفيديو على يوتيوب، الإثنين، أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لتزويد جيب من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وكان مسؤولون في السلطة المحلية التي عينتها موسكو في بلدة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا قد أكدوا لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت الاثنين وابلا من الصواريخ على البلدة، مما تركها بلا ماء أو كهرباء.

وتقع البلدة إلى الشرق من مدينة خيرسون، وهي هدف هجوم مضاد كبير بدأته أوكرانيا في وقت سابق الاثنين.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الروسي أنه صد ”محاولات هجوم“ أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف جنوب أوكرانيا، مؤكدا أنه كبد قوات كييف ”خسائر جسيمة“.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها إنه خلال اليوم، بناء على أمر مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شنت القوات الأوكرانية محاولة هجوم في ثلاثة اتجاهات في منطقتي ميكولاييف وخيرسون، وتم إحباط هذه المحاولة الجديدة لعمليات هجومية من جانب العدو.

وأضافت الوزارة أن وحدات الجيش الأوكراني تكبدت خسائر جسيمة في ضوء دفاع قوي للقوات الروسية.

وأوضحت أنه تم تدمير 26 دبابة و32 آلية مدرعة ومقاتلتي سو-25 للجيش الأوكراني، وأن العدو خسر أكثر من 560 عسكريا.