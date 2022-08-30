الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتراض سيدة على دفن زوج شقيقتها في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع "فيس بوك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص، اعتراض إحدى السيدات على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة.

وتلقى مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، بلاغا من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز؛ لتضررها من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"؛ لقيامه بنشر مقطع فيديو عبر الصفحة المشار إليها، يظهر خلاله أحد الأشخاص يزعم اعتراض المبلغة على دفن زوج شقيقتها بمقابر العائلة، بسبب عدم قيامه بالاشتراك في دفع ثمن المقبرة؛ وذلك على خلاف الحقيقة.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام أعمام المبلغة 3 أشخاص مقيمين بذات القرية)، بالاعتراض على دفن جثمان المتوفي بمقابر عائلتهم، لكونه ليس من عائلتهم وخشيتهم النزاع على ملكية المقبرة مستقبلاً، وتم التراضي بينهم وبين أسرة المتوفي، وتم دفن جثمان المتوفي المذكور بذات المقابر.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.