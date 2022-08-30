"صحة النواب" تطالب بتشجيع الاستثمار في مشروعات صناعات الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ثمن الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بصفة عامة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الأزمة الاقتصادية بتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لفترة لا تقل عن 7 أشهر ووجود تأمين للمخزون بالمخازن المختلفة وليس هناك أي نقص في الأدوية والمستلزمات على مستوى المستشفيات الحكومية.

وقال "سليم"، في بيان، إن الواقع يؤكد نجاح الحكومة فى هذا الملف الاستراتيجى والمهم خاصة أنه يتعلق بصحة جميع المصريين مشيرًا إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات والتدابير التي تحقق تكليفات القيادة السياسية لتكون مصر مركزًا إقليميًا كبيرًا فى عالم صناعات الأدوية واللقاحات على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وافريقيا والعالم كله خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وقال الدكتور محمد سليم، إن تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى صناعات الأدوية واللقاحات يحقق مكاسب متعددة للدولة فى مقدمتها توطين هذه الصناعات الاستراتيجية داخل مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الادوية واللقاحات والمساهمة فى تحقيق حلم رقم ال 100 مليار دولار في الصادرات المصرية مؤكداً أن مصر ستكون لديها القدرة على تصدير الأدوية واللقاحات لمختلف أسواق العالم بصفة عامة و للأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وطالب الدكتور محمد سليم، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل مواجهة المستثمرين فى صناعة الدواء مؤكداً على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين فى هذا القطاع الاستراتيجي لتشجيع الاستثمار وإنشاء المزيد من المشروعات في صناعات الدواء.