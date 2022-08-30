"التعليم" تحتفل بختام فعاليات مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ‎الحفل الختامي لفعاليات مهرجان الفنون المسرحية في دورته الرابعة لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون المسرحية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام مهرجان الفنون المسرحية، من خلال فريق الأنشطة الطلابية بالوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل علامة بارزة في الاهتمام بالفنون، ويُعَد الخطوة الأولى على طريق التثقيف، والتوعية، والإرشاد الصحيح لأبناء هذا الوطن.

وأوضح الوزير أن هذا المهرجان يأتي للكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب في المجالين الفني والثقافي، وخلق جيل جديد يمتلك مهارات التواصل، إلى جانب مهارات التذوق الفني الراقي، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها.

وقال حجازي، إن المجتمع المصري في المرحلة الحالية يحتاج إلى كل ما يُثري الحياة الثقافية؛ لتغيير بعض المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء لدى أبناء هذا الوطن، واللحاق بركب التطور العالمي في كل المناحي العلمية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والأدبية وغيرها؛ لذلك تُوْلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية.

وتابع:" إن تلقي العلم، وممارسة الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان في بناء الشخصية المنشودة"، مضيفًا إن المسرح المدرسي يعتبر دعامة أساسية من دعامات النشاط المدرسي؛ لما له من أثر بالغ في تنمية ملكات طلاب المدارس، ورفع قدراتهم المعنوية.

وأشار إلى أن من أهم أدوار الوزارة الرئيسية للعام الدراسى الجديد هو عودة الطلاب إلى المدرسة لتصبح المكان الطبيعى للتعليم والتعلم والتنشئة الاجتماعية، وتعمل الوزارة حاليًا على تغيير البرنامج الدراسى، ومنح مساحة أكثر لممارسة الأنشطة لفرز الموهوبين حيث إن ممارسة الفنون بجميع أشكالها تصنع تذوق عام، وقيم جمالية، إلى جانب شعور الطلاب بمتعة التعلم، من خلال مسرحة المناهج، وتبسيط فهم المواد الدراسية.

ومن جانبها، أكدت إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعمل قطاع الخدمات والأنشطة على اكتشاف ورعاية الموهوبين داخل المدارس في جميع المحافظات، مشيرة إلى أننا نتمسك بتقديم الرسالة السامية للمسرح المدرسي والذي يمثل واقع المجتمع المصري، ومناقشة المشكلات ومعالجتها، ووصف الواقع المصري الذي نعيشه والمكتسبات التي حققها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الأوبريت الذي قدمه الطلاب علي المسرح ضمن المهرجان والذي يصور مفهوم الوطنية والانتماء.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة إن مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس والذي نشهد اليوم دورته الرابعة شارك فيه (١٢٥٠٠) طالب وطالبة في التصفيات المبدئية على مستوى (٢٥) مديرية تعليمية ليصل إلى التصفيات النهائية (١٢٥٠) طالب وطالبة لديهم من الموهبة والإبداع ما جعلنا نسعى دائمًا للاهتمام بهم وتنميتهم ثقافيًا وفنيًا.

تضمن الحفل عرض برومو للعروض المسرحية الفائزة، وأوبريت ( أهل مصر )، وقدمت الأستاذة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة درع المهرجان للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة، والفنانين وأعضاء لجنة التحكيم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتسابقين، حيث فاز بجائزة أفضل جائزة موسيقى وغناء مدرسة الرسالة الخاصة بمحافظة شمال سيناء، وأفضل تراث جاء من نصيب مدرسة الراشدة الابتدائية بمحافظه الوادي الجديد، وأفضل التراث مدرسة الفندقية الثانوية بمحافظة البحر الأحمر، وفازت بجائزة أفضل استعراض مدرسة هواريزون للغات بمحافظة الشرقية، كما فاز بأفضل ممثل إياد محمد السمنودي مدرسة بورسعيد التجريبية بمحافظة بور سعيد، وفازت بأفضل ممثلة بسمة محمد علي مدرسة البحيرة الثانوية الفندقية بنات بمحافظة البحيرة، وأفضل إنتاج شيرين حمدي مدرسة الزهراء الخاصة محافظة المنيا، وجائزة التميز فازت بها مدرسة الملكة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة.

وبالنسبة للمديريات التعليمية الفائزة: فازت بالمركز الأول مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مدرسة الدلتا الحديثة للغات عن عمل (المرأة)، وفازت بالمركز الأول مناصفة معها مديرية المنيا بمدرسة الزهراء الخاصة 2 عن عمل (إنجازات وطن) ، وفازت بالمركز الثاني محافظة الغربية بمدرسة كوين أوف بيس عن عمل (باب الجنة)، وفازت بالمركز الثالث مديرية الإسكندرية بمدرسة كلية النصر للبنات بلقيس عن عمل (ملكة سبأ)، كما فازت مناصفة معها بالمركز الثالث محافظة الإسماعيلية بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان عن عمل (سيمون وغبتا الجميلة)، وفازت بالمركز الرابع مديرية سوهاج بمدرسة نور المعارف الخاصة عن عمل (الفجر الجديد)، وفاز بالمركز الخامس مديرية أسوان بمدرسة السلام الأكاديمي الخاصة عن عمل (قارب نجاة).