استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة

في رومانيا، سجلت السلطات الصحية 1905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و212 آلاف و211 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 66 ألفا و639 حالة وفاة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 443 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 192 ألفا و906 حالة إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 7 آلاف و777 حالة وفاة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 2409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 11 مليونا و405 آلاف و711 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 43 ألفا و113 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 2573 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و877 ألفا و110 حالات إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 61 ألفا و720 حالة وفاة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 375 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و122 ألفا و870 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 آلاف و781 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1966 إصابة جديدة، و48 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و288 ألفا و750 حالة إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 143 ألفا و776 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 243 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونين و11 ألفا و560 إصابة، ولم تسجل المديرية أي حالة وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و323 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2708 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و898 ألفا و260 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و395 حالة وفاة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 996 ألفا و979 إصابة، وتستقر حصيلة الوفيات عند 12 ألفا حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2871 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 6 ملايين و349 ألفا و175 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 157 ألفا و521 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و109 آلاف و52 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و285 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و211 آلفا و979 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و673 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 897 ألفا و178 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و941 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و90 ألفا و674 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و912 حالة وفاة.

وفي البوسنة والهرسك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 395 آلفا و429 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و41 حالة وفاة.

وسجلت صربيا 4240 مصابا، ووفاة 19 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و261 ألفا و899 مصابا، والوفيات إلى 16 ألفا و593 حالة.

وسجلت كينيا 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 338 ألفًا و165 حالة، والوفيات إلى 5673 حالة وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 57 إصابة جديدة، دون تسجيل حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و646 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 542 إصابة، وحالة وفاة، حيث بلغت حصيلة الإصابات 812 ألفًا و248 إصابة، والوفيات إلى 9760 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 21 مليونا و814 ألفًا و856 حالة إصابة، عقب تسجيل 8 آلاف و347 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 175 ألفًا و407 آلاف منذ بدء الجائحة، عقب تسجيل 99 وفاة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 574 ألفا و124 ألف حالة إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 1152 حالة منذ بدء الجائحة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و314 حالة إصابة، و36 حالة وفاة، جراء "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 170 ألفا و528 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 19 مليونا و808 ألفا و426 حالات إصابة.