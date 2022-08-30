صندوق النقد يوافق على حزمة إنقاذ جديدة لباكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات مالية لباكستان لمساعدتها في تجنب إعلان عجزها عن سداد ديونها في المدى القريب، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان اضطرابات سياسية وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان نشره الصندوق على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين القول إن باكستان تستطيع الآن سحب 894 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق، وهو ما يعادل حوالي 16ر1 مليار دولار.

وأعلن وزير مالية باكستان مفتاح إسماعيل في وقت سابق من اليوم موافقة صندوق النقد على تقديم المساعدات لبلاده.

وقالت بلومبرج إن هذه المساعدات ستكون أساسية لاستقرار اقتصاد باكستان بعد تآكل احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد نتيجة الارتفاع التاريخي لأسعار الطاقة في العالم.

وتحتاج باكستان إلى حوالي 31 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها حتى نهاية حزيران/يونيو العام المقبل ، في حين تتوقع تأمين تدفقات مالية بقيمة 38 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وسيمهد قرار صندوق النقد الطريق أمام باكستان للحصول على مزيد من المساعدات من الدول الصديقة.