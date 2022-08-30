النيران أكلت كل شيء.. ماذا حدث في الملهى الليلي بالإسكندرية؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

مشاهد مفزعة وأوقات عصيبة عاشها سكان العقارات المجاورة لملهى ليلي "كيزي هاوس" في منطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرقي الإسكندرية.

التاسعة مساء

مع تجاوز عقارب الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين بقليل، اندلعت النيران بالملهى الليلي المجاور لفندق هيلتون سيدي بشر على بعد أمتار قليلة من كورنيش الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات المحافظة البلاغ، ليتحرك على الفور ضباط قسم شرطة المنتزه أول وقوات الحماية المدنية والإسعاف ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

جحيم النيران

تصاعدت ألسنة النيران والدخان بشكل متسارع ما أصاب سكان العقارات المجاورة بالفزع والرعب، تركوا على إثرها منازلهم خشية امتداد الحريق.

وسارع البعض الآخر إلى سيارتهم للاطمئنان عليها ونقلها بعيدًا عن موقع الحريق، فيما تعالت الدعوات أن يمر الحريق دون خسائر كبيرة أو إصابات.

الملهى مدمر

5 سيارات إطفاء وصلت على الفور إلى موقع الحريق، ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وانتهت بعمليات التبريد.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بالملهى الليلي المشار إليه، في الطابق الأرضي، ما تسبب في تفحم الملهى بالكامل وتصاعد ألسنة الدخان والنيران والتهامها كل شيء.

الأدلة الجنائية

وبدأت الأدلة الجنائية معاينة موقع الحريق، لتحديد أسبابه وبدايته، فيما يرجح من خلال الفحص والمعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

وأكد اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، أن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق دون وقوع أي إصابات أو امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

4 قرارات

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت نيابة المنتزه أول بندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار الحريق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير قوات الحماية المدنية، واستدعاء الشهود لسؤالهم.

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