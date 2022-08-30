الجيزة: إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية بالقناطر والبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إزالة 43 حالة بناء وتعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، خلال حملات مكبرة لتحقيق الانضباط بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين وأبو النمرس.

وقال المحافظ، خلال متابعته جهود المراكز في تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية- إن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 26 قرارا لإزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمساحة 9765 م بقرية بنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر، إلى جانب إزالة 3 حالات على مساحة 3 أفدنة أملاك دولة، وذلك بقرى بني سلامة وأبو غالب.

وشملت جهود مركز منشأة القناطر إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانٍ بالطوب والأسمنت وأسوار على مساحات 80م، 100م، 150م بناحية بهرمس وذات الكوم ببرقاش والمنصورية والحسنين وأبو غالب، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بناء دور بعقار بقرية الأخصاص، وتم فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضي لعقار بناحية الحسانين.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود حملات مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إزالة مبنى من دورين مقام بالمخالفة بمنطقة سيدي جنيدي بالبدرشين على مساحة 100م تقريبا، وتم إزالة المبنى حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة أسقف وحوائط مقامة بالمخالفة بعقارات بشارع طابونة نرمين بزاوية أبو مسلم قطاع شبرامنت.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور، وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.