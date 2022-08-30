تأخير استلام الكتب وأسئلة الثانوية واستمرار التطوير.. تصريحات جديدة من وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه سيكون هناك تأخير في استلام الكتب الدراسية الصف الرابع والخامس الابتدائي لمدة أسبوعين، خاصة بعد تعديل مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي يتم إجراء تعديل عليهما والوضع ذاته مع الصف الخامس، قائلًا: "هنوفر الملزمة إلكترونيا من كل كتاب على موقع الوزارة".

وأضاف حجازي، في تصريحات للإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" أن كتب كافة الصفوف الدراسية ستكون متوافرة مع بداية الدراسة، باستثناء الصفين الرابع والخامس، موضحًا: "المدارس اللي مش متوفر فيها بنية تحتية هيتعمد فيها على البروجيكتور والداتا شو، اللي موجودة في كل المدارس، ولو مش موجودة سهل توفيرها".

الدروس الخصوية

وعن ملف الدروس الخصوصية، أوضح وزير التعليم: "لما هنتشتغل بالتكنولوجيا ده ممكن يقلل من الدروس الخصوصية، فضلا عن نقطة أخرى تتعلق برخصة ممارسة المهنة، بلاقي بعض المدارس الخاصة بتشتغل مدرسين وهما مش خريجين تربية، سنخصص رخصة لمزاولة المهنة للتأكد من قدرة وتأهيل المدرس اللي شغال في مدرسة خاصة".

وأكد: "من يمارس التعليم في أي مكان سنصدر له رخصية مزاولة المهنة لتكون الدولة مطمئنة أنه تربوي، ومهتمون بالمعلم لأنه هو من ينجح الوزارة".

رفع مقابل الحصة الإضافية للمعلمين إلى 20 جنيهًا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن لا يجب أو يصح أن يتم الاستعانة بمدرسين غير حاصلين على كليات التربية للتدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن مقابل الحصة للتربويين لمن هم خارج وزارة التربية والتعليم بـ 20 جنيهًا ولمن هو داخل الوزارة تحسب الحصة الإضافية ب 3.80 جنيه.

وأضاف أنه تم رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية لزيادة مقابل الحصة للتربويين لتكون بـ 20 جنيهًا، قائلًا: "هذه الزيادة تمثل زيادة في رواتب بعض الموظفين المستفيدين بالزيادة".

وتابع، أن أهم شيء هو تحقيق الانضباط داخل المدرسة وعودة النظام، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم العديد من الأنشطة بالمدرسة لجذب الطلاب للمدارس، قائلًا: "الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالموهوبين واكتشافهم".

وعن قرار تأجيل المدارس لـ 1 أكتوبر المقبل، قائلًا: "قرارنا هدفه حدوث ارتياح في الأسرة المصرية"، مؤكدًا: "أولياء الأمور وأساتذة التربية والمعلمين شركاء وجزء لن يتجزأ من التطوير".

نقل امتحانات الثانوية من لجان الشغب

قال حجازي، إن امتحانات الثانوية العامة العام القادم لن تنعقد في اللجان التي شهدت شغب خلال امتحانات العام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الامتحانات لمدارس أخرى داخل نفس الإدارة التعليمية التابعة لها ونفس المركز.

وأضاف أن الإدارات التي تشهد كثافة في التحويل سيتم تنفيذ التحويلات من خلال الوزارة لرفع الحرج عن الإدارات، قائلًا: "بنتأكد أن الطالب الذي يرغب في نقل محل سكنه أن ولي الأمر نقل عمله لهذا المركز وبالتالي للطالب الحق في النقل، ولو كان الطالب جاي براشوت لن يقبل تحويله أبدًا".

وتابع أن المحافظات التي يوجد بها لجان امتحانات ثانوية عامة شهدت شغب، هي سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وكفر الشيخ والدقهلية، موضحًا أنه طلب من وكلاء الوزارة بتقديم كافة اللجان الأخرى التي شهدت شغب العام الماضي لضمها لقائمة اللجان التي سيتم منع إجراء امتحانات فيها العام المقبل.

وأردف وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن التحقيقات فيما شهدته امتحانات الثانوية العامة من شغب لا زالت جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.

تصحيح إجابات الثانوية العامة إلكترونيًا

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة نموذج الإجابة الخاص بالدور الثاني للثانوية العامة قبل الشروع في عملية التصحيح لتلافي أي ملاحظات في الأسئلة، مشيرًا إلى أن التصحيح سيكون إليكترونيًا في الكنترول دون تحمل الدولة أي نفقات.

وأوضح أن نموذج الإجابة سيتم تصحيحه بشكل إلكتروني، ثم تجرى مراجعته يدويًا، وسيكون هناك منظومة ودليل لكل المطلوب من طالب الثانوية العامة خلال العام الدراسي، قبل بداية هذا العام، موضحًا أن الأسئلة المقالية القصيرة ضرورية للطلاب وهدفها تعليم القدرة على إنتاج الإجابة.

وأكد: "أي طالب له حق سواء في الدور الأول أو الثاني لابد أن يأخذه من خلال الشؤون القانونية، وطلب الحق مهم جدًا تلبيته للمواطنين، ولا ظلم لأي طالب"، موضحا أن العمل جاري في تظلمات طلاب الثانوية العامة، وسيتم إصدار تقرير عن كل شيء عقب انتهاء فترة التظلمات، والتكنولوجيا لا يصح أن تكون موازية للتعليم، إنما سيتم دمجها لتحقيق قيمة مضافة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيكون هناك فترة مشاهدة داخل المدرسة؛ من خلال مشاهدة المدرس الذي يقوم بشرح المادة عبر فلاشة من خلال شاشة عرض، عبر تواجد مدرس مع الطلاب لتوضيح آلية الشرح؛ وهذا النظام سيبدأ العام الجاري؛ من خلال القناة التعليمية التابعة للوزارة، موضحًا أن الطلاب سيقومون بالاستماع ويقوم المدرس بالتعليق، ومراجعة ما لم يستوعبه الطلاب من أجل شرحه مرة أخرى.

وأكمل، أن الطالب يمكنه سماع الدروس المدرسية مرة أخرى في المنزل من أجل تثقيل مهاراته، وتلاشي العيوب وتقوية المهارات لديه.

نظام دولة وليس نظام وزير

أكد الوزير أنه سيتم الاستمرار في تطبيق نظام التعليم الجديد، قائلًا: "مستمرون في تطبيق النظام لأنه نظام دولة وليس نظام وزير، وسيكون هناك تعديل في بعض آليات التنفيذ"، مشيرًا إلى أن منهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي سيتم تخفيفهم بما لا يخالف فلسفة التعلم أو التطوير، قائلًا: "تخفيف وليس تعديل".

وأضاف أن طلاب الثانوية العامة لن يبدأوا العام الدراسي الجديد قبل توضيح كافة الأمور الخاصة بالثانوية العامة، حيث تم تكليف لجنة من قبل أساتذة التربية بالوزارة لدراسة نظام امتحانات الثانوية العامة وإمكانية تحويل بعض الأسئلة الاختيارية إلى مقالية.

وأوضح أنه سيتم عمل حوار مجتمعي على منصة الوزارة يشارك فيه كافة الأطراف لتلقي المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية في مختلف السنوات الدراسية من قبل أولياء الأمور، قائلا: "عايزين نوصل لعمل شيء جيد لأبنائنا ولن نستبعد أولياء الأمور من العملية التعليمية فهم شركاؤنا".

وأردف، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن المقترحات لابد أن تكون مفيدة وليست أمور شخصية فالمصلحة العامة هدفها تحقيق جودة العملية التعليمية".