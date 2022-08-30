طالباني: ​حماية المؤسسات والمتظاهرين حق وطني ودستوري

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، حماية المؤسسات والمتظاهرين حقاً وطنياً ودستورياً.



وقال طالباني في بيان، "نتابع بقلق شديد الاحداث المؤسفة التي حدثت ولا تزال مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات العزيزة".

وأضاف "نكرر دعوتنا واصرارنا الى الحوار الوطني البناء لكل القوى السياسية ومواصلة هذه الحوارات بشعور كبير بالمسؤولية الوطنية ونبذ العنف وبذل كل الجهود الخيرة للحيلولة دون اراقة المزيد من الدماء الغالية لشبابنا وابناء الوطن الواحد".

وتابع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني "حماية المؤسسات والمتظاهرين حق وطني ودستوري على الجميع الالتزام به".