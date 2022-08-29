سقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، بسقوط قذائف هاون داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قذائف الهاون سقطت على محيط مقرات تابعة للعمليات المشتركة داخل الخضراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهدت بغداد الاثنين (29 آب 2022)، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات، اندلعت بعده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.