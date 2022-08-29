تحالف العزم يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية

بغداد - ياسين صفوان - دعا تحالف العزم، الاثنين، إلى التوقف الفوري للتصعيد وتغليب المصلحة الوطنية.

وقال التحالف في بيان، "في خضم التصاعد الخطير للأحداث هذا اليوم والمصادمات المؤسفة بين ابناء البلد الواحد، وانزلاق الأمور الى استخدام السلاح، يتطلب الأمر حسماً وعزماً استثنائياً في ضبط النفس لدرء الفتنة وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين الابرياء".

وأضاف "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية يدعو تحالف العزم الأطراف جميعها إلى التوقف الفوري للتصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا وحماية الوطن والشعب من فوضى عارمة ستعصف بالجميع ولن ينجو منها أحد"، داعياً "قيادات البلد لإطلاق نداءات وطنية واضحة لإيقاف هذا التداعي الخطير والكارثي".

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.