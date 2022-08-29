تعليق جديد لرئيس الجمهورية: الدم العراقي خط أحمر

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، أن الدم العراقي خط أحمر.

وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، "تثبّتوا في قتامِ العِشْوةِ، واعْوجاجِ الفتنةِ عندَ طُلوعِ جَنينها، وظُهورِ كمينها، وانْتِصابِ قُطبِها، وَمدارِ رَحاهَا، تبدأُ في مَدارجَ خَفيّةٍ، وتؤولُ إِلى فظاعَةٍ جليَّةٍ، شِبابُها كَشِبابِ الْغُلام، وَآثارُهَا كَآثَار السِّلامِ ‏الامام علي عليه السلام".

وأضاف أن "الدم العراقي خط احمر".

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.