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إصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "خلال الاشتباكات المستمرة في الخضراء اصيب رئيس اركان قيادة الشرطة الاتحادية
وهو برتبة لواء ركن وأحد حمايته بجروح".

وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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