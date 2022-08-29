انت الان تتابع خبر إصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة رئيس اركان الشرطة الاتحادية خلال اشتباكات الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "خلال الاشتباكات المستمرة في الخضراء اصيب رئيس اركان قيادة الشرطة الاتحادية
وهو برتبة لواء ركن وأحد حمايته بجروح".
وهو برتبة لواء ركن وأحد حمايته بجروح".
وشهدت بغداد اليوم الاثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وغلق كافة المؤسسات.