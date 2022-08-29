حفاظًا على أمن واستقرار وسيادة البلاد .. السيسي يوجه رسالة للعراق

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار؛ حفاظًا على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب في المساهمة في أي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، برئيس العراق الشقيق برهم صالح.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس برهم صالح أعرب عن خالص التقدير للرئيس السيسي على دعم مصر التاريخي المتواصل للعراق، مثمنًا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.