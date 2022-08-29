شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات : ملف الحماية الاجتماعية يحظى بعناية فائقة من القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية، المقرر تطبيقها بداية من سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع شعوب العالم.

وأضاف المهندس مدحت بركات، أن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا من خلال سياسة رشيدة تشعر بمعاناة البسطاء وتحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى الآن باهتمام كبير من القيادة السياسية، وظهر هذا جليا في مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا، والتي اعتمدت على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم.

وأوضح "بركات" إن هذه القرارات تأتي لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف جذور الفقر واقتلاعها بتلامسها عن قرب مع فقراء هذا الوطن واحتياجاتهم المشروعة التي تؤكد عليها القيادة السياسية، وحقهم في استحقاقات التنمية لتوفير مستوى معيشي لائق بكرامة الإنسان المصري الأصيل.